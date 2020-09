Angeblich gibt es keine Beschränkung bei Gondelfahrten in den Winterski-gebieten. Wer also das enge Stehen bei Bergfahrten in Skigebieten kennt, dem mag die Maskenpflicht einfach zu wenig sein. Denn von Abstandhalten kann ja keine Rede sein und die Fahrzeit ist meist lange genug, um sich anzustecken. Also Gondeln meiden?