machdichSCHLAU

Zuerst muss man sehen, wie die Übertragung vor sich geht: Durch Schmier-infektion, daher ständig Hände waschen, vor allem aber, wenn möglich nichts anfassen, Türöffner, Aufzugsknöpfe, Lichtschalter. Wesentlicher ist aber die Übertragung durch Schwebeteilchen, also Aerosolpartikel oder Aerosolteilchen in der Luft. Diese entstehen beim Sprechen, Husten, ja bei jedem Ausatmen. Daher ist die Maske, der Mund/Nasenschutz sinnvoll, Gesichtsschilder, insbesondere solche, welche nach unten offen sind, hingegen nicht geeignet als Schutz des Nächsten. Gerade in der Gastronomie ist dem Personal einsichtig zu machen Speisen und Getränke nicht vor der Brust zum Gast zu tragen und gleichzeitig zu sprechen! Besonders beim Tragen von Gesichtsschildern, in Kombination mit Atmen, Sprechen in die Teller und Gläser hinein ist eigentlich katastrophal.