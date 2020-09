Nur mehr kurze Zeit läuft in der Schallaburg, eine Stunde von Wien entfernt, die interessante Ausstellung zur Donau und Details über den Verlauf von Donau-eschingen bis zum Schwarzmeerdelta. “Menschen, Schätze & Kulturen” ist der Titel und bietet eine Reise von Sulina am Schwarzen Meer, über Serbien und Ungarn, durch das “Eiserne Tor” und die Wachau bis in den Schwarzwald. Bis 8. November, Info bei Klick aufs Foto!