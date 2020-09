Die Amerikaner sind Leckermäuler und verwenden für ihre Rezepte nur das Beste, was nicht immer das Gesündeste ist. Butter und reichlich Zucker in jeder Form sorgen dafür, dass alles süß, kalorienreich und üppig ist. Und genau so wollen wir es haben! Sie finden in diesem Bakbuch 60 beliebte Rezepte der Backklassiker aus den USA zum Nachbacken. Es ist ein Muss für alle USA-Fans.