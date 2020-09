Covid 19 bringt Mitteleuopa recht durcheinander, die Reisefreiheit ist eingeschränkt, in Tschechien und in Slowakei gibt es nun einen Ausnahmezustand mit weiteren Beschränkungen. In Ungarn und Polen ist das sowieso Regel. Leider, die Visegrad Staaten gehen innerhalb Europas sowieso einen anderen Weg!