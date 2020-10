machdichSCHLAU

Der Grafenegger Advent wird abgesagt. Der Weihnachtsmarkt, der von 5. bis 8. Dezember am gesamten Parkareal Grafeneggs, im Schloss sowie im Auditorium und der Reitschule geplant war und jährlich tausende Besucherinnen und Besucher anlockt, muss in Folge der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus ersatzlos gestrichen werden. Ebenfalls ausgesetzt werden muss das Niederösterreichische Adventsingen der Volkskultur Niederösterreich, das jährlich an zwei Terminen im Auditorium im Rahmen des Grafenegger Advents stattfindet.