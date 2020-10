Das Elektrolastenrad “Ida 001″, benannt nach der Wiener Naturforscherin Ida Pfeiffer, transportiert eine multimediale und partizipative (also zum Mitmachen anregende) Station, welche anregt bei Forschung mitzumachen und an gesellschaftlichen Diskussionen teilzunehmen. Zielpublikum sind nicht nur Kinder und Jugendliche in Schulen, sondern auch an öffentlichen Orten der Stadt und bei Forschungsfesten, Bibliotheken und bei Grätzeltreffpunkten.