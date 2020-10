machdichSCHLAU

Auf sensationelle 408.000 Euro kletterte gleich das erste Los der 22. OstLicht Photo Auction am Freitagabend: Neun Daguerreotypien, darunter die früheste bekannte fotografische Ansicht von Shanghai. Diese jüngst entdeckte, fotohistorische Rarität, die eine Neubewertung der Anfänge der Fotografie in China nötig macht, wurde mit 180.000 Euro ausgerufen. Zugeschrieben sind die neun Platten dem französischen Historiker und Ökonom Natalis Rondot, der sie während einer diplomatischen Mission in China zwischen 1844 und 1845 geschaffen hat.