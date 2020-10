machdichSCHLAU

Mit dieser Produktion erweckt das Marionettentheater Schloss Schönbrunn die bewunderte Kaiserin zu neuem Leben. In dem von Regisseur Werner Hierzer, Wasil Schneider und Martin Haidinger geschaffenen Musical steht die Beziehung Sisis zu Franz Joseph im Mittelpunkt des kunstvollen Marionettenspiels. Für das Stück wurden über 30 Marionetten in historischen Kostümen handgefertigt. Zudem lassen die fantasievollen Bühnenbilder das Publikum in eine Zeit um 1850 eintauchen.