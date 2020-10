machdichSCHLAU

Kia erweitert seine Palette an betont sportlich auftretenden Fahrzeugen und bringt den Stonic in der Ausführung GT-Line. Der B-Crossover zählt zu den Kia-Bestsellern, in Österreich ist er nach dem C-Segment-Vertreter Ceed die Nummer Zwei von Kia. Für 2021 wurde das Modell vor allem technologisch umfassend überarbeitet.Das Mildhybridsystem des Stonic 1.2 T-GDI 120 beinhaltet eine 48-Volt-Batterie und einen Startergenerator, der sowohl beim Beschleunigen den Verbrennungsmotor unterstützt als auch eine hocheffiziente Energierückgewinnung gewährleistet. Die Elektrifizierung hat die CO2-Emissionen der Topmotorisierung um rund zehn Prozent reduziert. Dazu trägt auch das intelligente Schaltgetriebe bei. Es verfügt über eine elektronisch gesteuerte Kupplung („Clutch-by-wire“) und kann den Motor bei Bedarf eigenständig vom Getriebe entkoppeln. Der Stonic GT-Line kann daher sowohl in der Schaltversion als auch mit dem optionalen Sieben-Stufen-DCT „segeln“. Dieses Abschalten des Verbrennungsmotors während der Fahrt ist bei Geschwindigkeiten von bis zu 125 Stundenkilometern möglich. Sobald der Fahrer Gas, Bremse oder Kupplung betätigt, springt der Motor automatisch wieder an.