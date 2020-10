machdichSCHLAU

Der Maler und Grafiker Rudolf Jettmar war zeitlebens eng mit der Akademie der bildenden Künste Wien verbunden. Er hatte hier seine künstlerische Ausbildung erhalten, war dann 26 Jahre als Professor tätig und wurde schließlich nach seiner Versetzung in den Ruhestand zum Ehrenmitglied ernannt. Im Theatermuseum bis 24.1. 2021. Daher verwundert es nicht, dass sich in den Sammlungen der Akademie insgesamt 154 seiner Werke – nämlich zwei Gemälde, 13 Zeichnungen und 139 Druckgrafiken – befinden. Jettmar gilt als einer der bedeutendsten Vertreter des Symbolismus in Österreich. Eröffnung als Open House am 15. 10. ab 18 Uhr