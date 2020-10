machdichSCHLAU

Nach dem “Anschluss”, der Okkupation Österreichs durch Nationalsozialisten war Shanghai der einzige Ort, für den Jüdinnen und Juden kein Visum benötigten. Die beschwerliche Reise dorthin und die fremde neue Heimat stellte für die etwa 6000 jüdischen Flüchtlinge aus Österreich eine große Herusforderung dar. Ein wissenswertes Kapitel in der Chia-Österreichischen Geschichte wird im Jüdischen Museum in der Dorotheergasse 11 in der Wiener Innenstadt interessant aufgerollt!