Minister Anschober räumt offensichtliche Fehler im Umgang mit Covid 19 in Tirol ein, zum wiederholten Male verweist er auf die Dringlichkeit und Eile damals. Völlig im Gegensatz dazu finden Kanzler Kurz und Verantwortliche in Tirol keinerlei Fehler an der Vorgangsweise, zum wiederholten Male meint man bei diesen Politikern offenkundig falsche Vorgansweisen schönreden zu müssen.