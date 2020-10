machdichSCHLAU

Im Jahr 2020 ist es exakt 100 Jahre dass Hans Kelsen den Auftrag zur Erstellung der österreichischen Bundesverfassung fertig stellte. Die Ausstellung im Jüdischen Museum in der Dorotheergasse 11 zeigt das Leben und Wirken des Rechtswissenschaftlers, der in Prag geboren wurde, in Österreich studierte und lehrte, wie kurz auch in Köln, aber schließlich 1940 in die USA übersiedelte.