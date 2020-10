Die gesetzliche Frist für die Erledigung des Ansuchens um Erteilung der österreichischen Staatsbürgerschaft beträgt in Wien 6 Monate und wird meistens nicht einghalten. Das Ansuchen muss in 6 Monaten erledigt werden, wem es also zu lange dauert, soll Säumnisbeschwerde erheben, kostet 30 Euro Gebühr, lohnt sich aber!