machdichSCHLAU

Jeder der kocht weiß, wie aufwendig die Beschaffung hochwertiger Lebensmittel ist. Greift man bei den Zutaten nicht auf das Angebot eines einzigen „Megastores“ zurück, sondern fährt individuelle ProduzentInnen und Geschäfte an, ist der Zeitaufwand für die Besorgungen meist größer als für die Zubereitung.

Da Mörwald von jeher ein sehr großes Augenmerk auf die Grundprodukte legt, hat sich im Lauf der Jahrzehnte ein ständig expandierendes Netzwerk an Top-Produzenten und Händlern aufgebaut. Von dieser enormen Fach- und Marktkenntnis soll nun auch der Gast profitieren können. Darum eröffnet Mörwald im Herbst 2020 die Mörwald Markthalle in der großen Zeile in Feuersbrunn. Jeden Freitag & Samstag werden wertvoll produzierte und liebevoll ausgewählte Produkte & Lebensmittel direkt von den Produzentinnen angeboten.