machdichSCHLAU

Franz Gertsch, geboren 1930 in Mörigen/CH gehört zu den zentralen Künstlerpersönlichkeiten Europas. Schon vor seinem internationalen Durchbruch bei der documenta 5 in Kassel 1972 hat Gertsch ein reiches malerisches und grafisches Werk geschaffen, das eine ganz besondere Annäherung an die Wirklichkeit vornimmt. Am 8. März 2020 feierte Franz Gertsch seinen 90. Geburtstag. Das Museum Franz Gertsch und das Lentos Kunstmuseum Linz nehmen dieses Ereignis zum Anlass für die Ausstellung.