machdichSCHLAU

Man muss sich schon erinnern an die Zeit vor der Wien-Wahl, da meinte Kurz und Nehammer, dass sich Wien ob der hohen Corona Fallzahlen nicht entsprechend koordiniere mit dem Bund und zuwenig aktiv sei in der Vorsorge. Der öffentliche Streit zwischen Innenminister und Wiener Gesundheitsstadtrat war alltäglich. Jetzt hat es OVP-Neu geführte Bundesländer erwischt, aber Angriffe unterbleiben! Die meisten positiven Testergebnisse waren erneut in Oberösterreich mit 1.489 zu verzeichnen. An zweiter Stelle lag Niederösterreich mit 891 positiven Tests vor Wien mit 711 neu Infizierten und der Steiermark mit 706. Es folgten Tirol mit 561, Salzburg mit 458 und Vorarlberg mit 426. Aus dem Burgenland wurden 188 Neuinfektionen gemeldet, aus Kärnten 163.