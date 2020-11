machdichSCHLAU

Diese 7-Tage-Inzidenz liegt in Oberösterreich mittlerweile laut AGES bei 730. OÖ hat Vorarlberg (715) überholt. Tirol hat einen Wert von 642, Salzburg liegt bei 588. Zuwächse gab es zuletzt auch im Burgenland (449), in der Steiermark (447) und in Kärnten (362). Am besten ist diese Entwicklung in Wien, wo die 7-Tage-Inzidenz sogar leicht gefallen ist. Beim jetzigen Wert von 267 ist Wien das einzige Bundesland mit unter 300.