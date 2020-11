Der zweite Lockdown hat viele Fragen für Beschäftigte zur Folge. Welche Rechte haben Beschäftigte, wenn ihr Betrieb wegen der Corona-Beschränkungen geschlossen wird? Was passiert, wenn das Kind nicht mehr in die Schule gehen kann? Diese und viele andere Fragen werden auf jobundcorona.at beantwortet. Zusammengestellt werden die Antworten, die es in mehreren Sprachen gibt, von ExpertInnen der Arbeiterkammer.