Die australische Fluggesellschaft Qantas feiert heute ihr 100-jähriges Bestehen. Sie ist nach der KLM (Niederlande) und der kolumbianischen Avianca die drittälteste noch existierende Airline der Welt. Die Queensland and Northern Territory Aerial Services (Qantas) wurde am 16. November 1920 in Winton (Queensland) von den Piloten Hudson Fysh und Paul McGinness sowie von drei wohlhabenden Viehzüchtern gegründet.