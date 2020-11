Besonders hoch ist die 7-Tage-Inzidenz in Salzburg (640) und Oberösterreich (584). Wien liegt derzeit mit 296 am niedrigsten in Österreich, und das schon seit einem Monat! Kritik an ÖVP geführte Bundesländer bleibt aber aus, warum wohl? Dennoch Erfolg der rot-pinken neuen Regierung ist es dennoch nicht!