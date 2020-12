Mit der Ausstellung „Sehnsucht Ferne – Aufbruch in neue Welten“ begibt sich die Schallaburg mitten in Niederösterreich ab 20. März auf die Spuren von Entdeckern und Reisenden. Es gelte, die Menschen hinter den Legenden kennenzulernen, so Kurt Farasin, der künstlerische Leiter.Alle freuen sich auf den Besuch ab Frühlingsbeginn.