machdichSCHLAU

Bis Ende Oktober hat dieser 27,7% verloren und steht nun bei 204.913 Neuzulassungen. Der Rückgang bei Kia war etwas geringer. Mit einem Minus von 26,7% erzielte die Marke bis Ende Oktober 6.019 Neuzulassungen und damit einen Marktanteil von 2,9%. Erfolge zeigen sich vor allem an der Front der Elektromobilität. Insgesamt wurden in den ersten drei Quartalen 1.080 E-Autos von Kia angemeldet. Während E-Autos 5% desGesamtmarktes ausmachen, liegt der Anteil der Elektroautos bei Kia bei 18%. Das heißt, Kia ist gut dreimal so elektrisch wie der Gesamtmarkt. Topseller der Marke ist dabei weiterhin der e-Niro. Dieser war im Oktober mit 244 Neuzulassungen Spitzenreiter bei den elektrischen Modellen, gefolgt von VW ID3 (201Einheiten) und Renault Zoe (137).