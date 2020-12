machdichSCHLAU

Genau vor einem Jahr hat man in Wuhan in China diesen Virus gefunden. Die ersten Corona-Fälle traten vor genau einem Jahr in Wuhan auf. Am 8. Dezember 2019 registrierten Beamte die ersten Fälle einer mysteriösen Lungenkrankheit. Lokale Beamte behielten diese Erkenntnis zunächst für sich, der Arzt Li Wanliang, der vor der neuen Krankheit warnte und später daran verstarb, wurde sogar von der örtlichen Polizei wegen „Verbreitung von Gerüchten“ gemaßregelt.