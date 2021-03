Karol Wojtyla wird am 18. Mai 2021 101 Jahre alt. Er wurde in Wadowice bei Krakau geboren, bei einem Schussattentat am 13. Mai 1981 lebensgefährlich verletzt, das hat sein Leben wohl entscheidend beeinflußt. Zuvor sicher die Wahl in Rom zum ersten polnischen Papst am 16. Oktober 1978. Er starb am 2. April 2005 und wurde am 27. April 2014 heiliggesprochen.