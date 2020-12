Die Autoren haben ein einzigartiges Gespür für Kraftplätze und Kultorte. Mit ihren einfühlsamen Beschreibungen und Erklärungen begleiten sie uns zu spektakulären Aussichtspunkten, zauberhaften Hochtälern, „brüllenden“ Seen und in stille Kirchen und Kapellen in Südtirol. Vielleicht ab Frühling zu besuchen, eine Reise/Urlaubstipp!