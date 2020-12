machdichSCHLAU

Heuer gibt es andere Silvesterfreuden, aber dennoch das neue Jahr können wir auch zuhause begrüßen! Menschenansammlungen sollen vermieden werden, gemeinsames Feiern ist nicht vereinbar mit Abstandhalten und Kontakte meiden. Soweit so gut, aber in Tirol klicken die Regeln anders, ist ja auch ein besonders befreundetes Bundesland mit Sebastian Kurz! Wobei Skifahren ja gesund ist, aber mit den Regeln bei den Liften nimmt man es nicht so genau. Wir kennen das ja vom Feber und März aus Ischgl.