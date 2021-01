machdichSCHLAU

Der Schweizer Schriftsteller und Maler wurde am 5. Januar 1921 in Stalden im Emmental geboren in einer Politiker- und Pfarrersfamilie und übersiedelte nach Bern in jungen Jahren. Nur ein Werk sei genannt: “Der Besuch der alten Dame”. Eine Reihe von Auszeichnungen erhielt er, so 1983 den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur und 1986 den Georg-Büchner-Preis. Am 14. Dezember 1990 starb Friedrich Dürrenmatt in Neuenburg.