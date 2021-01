machdichSCHLAU

Österreich wird Gastland auf der Leipziger Buchmesse 2022. Damit werden die österreichischen Autor*innen und die heimischen Verlage erstmals seit dem Gastlandauftritt in Frankfurt 1995 in ihrer Gesamtheit und Vielfalt in den Mittelpunkt des deutschsprachigen und internationalen Medien- und Publikumsinteresses gerückt. Dramatisch war die Lage im stationären Buchhandel im letzten Jahr 2020, dort betrug das Umsatzminus 12,8%.