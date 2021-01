machdichSCHLAU

Peter Klak lebt bereits seit mehr als 50 Jahren in Heilbronn, nachdem seine Eltern zusammen mit ihm seinen Geburtsort Borghorst im Münsterland in Nordrhein-Westfalen verließen. Schon früh ist seine Leidenschaft zur Kunst erkennbar, auch wenn er zuerst den „vernünftigen“ Weg geht: 1972 beginnt Klak eine Lehre zum Technischen Zeichner in Heilbronn. Dort lernt er nicht nur, normgerechte, vollständige Darstellungen komplizierter technischer Produkte wiederzugeben, sondern auch das Erlernen des dreidimensionalen Sehens. Eine Fähigkeit, die in seiner Kunst bis heute zum Tragen kommt.