machdichSCHLAU

Qatar Airways betont ihr Engagement, Passagiere während der COVID-Pandemie zu unterstützen: Die Airline hat bekanntgegeben, dass sie zwischen März und November 2020 über 10 Millionen Euro an mehr als 15.000 Kunden in Österreich zurückerstattet hat. Mit regelmäßigen Flügen von Wien zu mehr als 110 Zielen, abgewickelt über das Drehkreuz der Airline in Doha, den Hamad International Airport (HIA), sowie garantierter Flexibilität für Reisen bis Ende 2021 möchte Qatar Airways Reisenden aus Österreich das Vertrauen geben, die Welt neu zu entdecken.