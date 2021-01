Hunderttausende Demonstranten in Russland, dennoch es geht Putin nicht an den Kragen. Mit roher Gewalt und Ungesetzmäßigkeit rächt sich die russische Verwaltung. In China gibt man die Gesamtzahl der Toten während der Pandemie bekannt, über 4000. Weniger als in Österreich. Reiner Blödsinn, total manipulierte Zahlen, wer sollte das glauben?