Tausende Österreicherinnen und hier Lebende wollen Flüchtlinge aufnehmen, weil es uns in Österreich recht gut geht, es genügend Platz gibt in leeren Flüchtlingsheimen und in Familien mit privaten Aufnahmeplätzen. Sebastian Kurz kann das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Wie muss dieses Gewissen verstümmelt sein?