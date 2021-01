Der Skilehrerverband meint, dass alles rechtens ist. Wir meinen, dass zu Zeiten des Lockdowns eine Skilehrerausbildung gänzlich fehl am Platz ist, sind doch hundertausende Kinder von der Schule ausgeschlossen. Was sich egoistische, verantwortungslose Geschäftemacher in Tirol und Salzburg dabei denken, wahrscheinlich nichts.