Wolfgang Amadeus Mozart ist am 27. Jänner 1756 in Salzburg, damals eigenständiges Fürsterzbistum im Heiligen Römischen Reich geboren. Er starb am 5. Dezember 1791 in Wien, damals Erzherzogtum Österreich. Begraben wurde er am St. Marxer Friedhof, heute aufgelassen und empfehlenswert für einen Kulturspaziergang in der Leberstrasse 6, 1030 Wien.