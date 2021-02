machdichSCHLAU

„Herzls Töchter“ erzählt die hundertjährige Geschichte, das Wirken der WIZO Österreich und porträtiert die Vernetzung von Jüdinnen auf nationaler und internationaler Ebene. Die WIZO, die Women’s International Zionist Organization, wurde 1920 in London als überparteiliche Dachorganisa-tion für zionistische Frauenorganisationen gegründet. In Wien wurde der erste zionistische Frauenverein bereits 1898 ins Leben gerufen und 1921 in die WIZO eingegliedert. Jetzt im Jüdischen Museum zur Information!