machdichSCHLAU

“Ich weiß schon, meine Damen und Herren, das alles ist sehr kompliziert so wie diese Welt, in der wir leben und handeln, und die Gesellschaft, in der wir uns entfalten wollen. Haben wir daher den Mut, mehr als bisher auf diese Kompliziertheit hinzuweisen; zuzu­geben, daß es perfekte Lösungen für alles und für jeden in einer pluralistischen Demokratie gar nicht geben kann.” -Fred Sinowatz, Bundeskanzler vor 21 Jahren. Sebastian Kurz hingegen nervt uns mit Weissagungen in dieser Pandemie!