Dass Zillertaler Hoteliers, die über Silvester auf Urlaub in Südafrika waren, die Virusmutation in den Bezirk gebracht hatten, dürfte nicht der Fall gewesen sein. Dass während des Lockdowns Promis und Tiroler Hoteliers im Ausland urlaubten ist bestätigt. Angeblich waren manche in Südafrika golfen. Sicher ist, dass 97 Prozent aller Fälle des “Südafrika-Stamms” von Covid 19 in Tirol gefunden wurden.