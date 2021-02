In Thomas Bernhards Leben spielt Wien eine entscheidende Rolle. Zum 90. Geburtstag am 9. Februar hat sich Peter Stuiber seine Wiener Wohnorte genauer angesehen: Zu sehen sind erstmals Innenaufnahmen des Ottakringer Zinshauses, in dem er als Kleinkind aufwuchs. Mit der Döblinger Adresse des späteren Schriftstellers ist nicht nur der Roman „Frost“, sondern auch ein dunkles Kapitel der Geschichte verbunden.