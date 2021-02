Schon kleine Kinder finden es unheimlich spannend, was das Gegenüber so auf dem Kopf hat. Aber ob langes oder kurzes Haar, Pony oder Pferdeschwanz – am Ende zählt doch, was drin ist, im Kopf. Ein augenzwinkerndes Bilderbuch über lustige Schöpfe und drollige Köpfe. Nachmachen und Mitreimen unbedingt empfohlen!