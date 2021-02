machdichSCHLAU

Von der Höhlenmalerei zur Pop-Art, von der Renaissanceskulptur zur Objektkunst der Moderne führt uns diese Reise in die Welt der Kunst und ihrer Geschichte. Stationen auf dieser Reise sind nicht nur die bedeutenden Kunstepochen mit ihren wichtigsten Kunstschaffenden, wir erfahren auch, was Kunst alles sein kann: Buchmalerei und Mosaik, Fotografie und Skulptur, Keramik, Ölgemälde und selbst eine Tasse, wenn die Künstlerin es will.