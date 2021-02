machdichSCHLAU

Das ist natürlich klar, denn in der Regierung sind Gehälter besser als im Parlament auf der Oppositionsbank. Dass dies die Begründung sei, nicht gegen Blümel zu stimmen, für Abschiebungen von Jugendlichen und gegen die Aufnahme von Flüchtlingen zu voten, das stimmt natürlich so gar nicht! Also ganz klar, dass das grüne Gewissen wandelbar ist wie die Farben des Chamäleon und immer natürlich die Unschuldsvermutung passt. Die Wähler sollten sich das auch hinter die Ohren schreiben!