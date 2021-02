Faschiertes ist eine Zutat so beliebt, so vielseitig einsetzbar, so einfach zu verarbeiten. Dieses Buch vereint die besten und beliebtesten Hackfleischrezepte aus aller Welt, von Chili con Carne bis Moussaka. Und ob man Hackfleisch verwendet oder Faschiertes, ist einfach eine Frage, wo man wohnt!