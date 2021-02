machdichSCHLAU

Die Autorin präsentiert in diesem Buch nicht nur klassische Fruchtaufstriche aus dem heimischen Obst- und Gemüsegarten, sondern auch raffinierte Neukompositionen aus wilden und exotischen Früchten. Mit diesen 270 Rezepten zaubern Sie zu Hause ohne Einsatz von künstlichen Gelierhilfen Marmelade, Konfitüre, Chutney, Fruchtsirup und Kompott, die Sie in geschmacklicher Vollendung und Naturbelassenheit so nie zuvor probiert haben!