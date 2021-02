machdichSCHLAU

Vor einem Jahr genau hat diese Pandemie auch in Österreich, exakt erstmals in Innsbruck, zugeschlagen. Damals war Sebastian Kurz in Tirol um mit den Wirtschaftsgrößen von dort die Kammerwahlen vorzubereiten. Coronavirus war entweder kein Thema, oder eines derart, wie man es kleintun könnte. Jedenfalls hat nach eigenen Angaben erst ein Telefonat mit Israels Regierungschef in der ersten Märzwoche Sebastian Kurz von der Gefährlichtkeit des Covid 19 Virus überzeugt.