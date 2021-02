Mangels Erfahrung wurden zuerst Masken abgelehnt, dann ohne Vorwarnung vom Bundeskanzler gefordert, obwohl viel zuwenig vorhanden waren. Was ja auch beim Impfen so der Fall war. Show am Stephanitag, dann Warten aufs Impfen. Generell gehts Sebastian Kurz um den Gag, die Show, den Werbeeffekt, gerade zu sehen beim türkisen Impfpass.