Offenbar sind Länder in Asien und Afrika nicht davor gefeit jederzeit in eine Militärdiktatur zu schlittern. Daher müssen wir in Mitteleuropa beginnen, darauf zu achten Ansätze zu verhindern. Jede Freiheitseinschränkung auch aus Gründen der Pandemie muss innerhalb der Verfassung sein.