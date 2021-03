Nach einem Unfall von Wanderern auf der Rax wurde in Niederösterreich die Bergrettung gegründet. Es gibt in Österreich über 11 000 freiwillige, aber bestens ausgebildete Bergretter, Männer und Frauen, denen wir viel verdanken. Mit der Kurznummer 140 kann im Ernstfall Hilfe angefordert, vielen Dank diesen Halfern, besser noch ist es selbst Vorsorge zu treffen, ehe man in die Berge Wandern oder Klettern geht!