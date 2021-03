machdichSCHLAU

Bruce wurde in San Francisco geboren und wuchs in Hongkong auf. Als Kind spielte er in über 20 Filmen mit, und er liebte Fechten und Boxen. Zurück in den USA studierte er Philosophie und dachte sich seinen ganz eigenen Kampfstil aus. Außerdem eröffnete er Kampfschulen und produzierte Filme. Er wurde zum Vorbild vieler junger Menschen auf der ganzen Welt. Die Serie “Little People, Big Dreams” erzählt von den beeindruckenden Lebensgeschicten großer Menschen. Es werden viele weiter Persönlichkeiten vorgestellt!